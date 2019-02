SEPT À HUIT - Au pays de l'ours blanc

Avec ses paysages ressemblant à ceux d'une autre planète, ses immenses étendues de glace, la faune et la flore de Spitzberg, une île de Norvège, vont à coup sûr disparaître si l'homme ne parvient pas à stopper le réchauffement climatique. Au rythme actuel, une grande partie de son écosystème aura disparu dans 100 ans, y compris le maître des lieux, le fascinant ours polaire. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.