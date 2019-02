SEPT À HUIT - Au pays des dunes blanches

Jadis peu connu des Brésiliens, le désert des Lençois voit de nos jours se presser à ses portes 60 000 touristes par an, venus du monde entier. En moins de dix ans, le petit village de pêcheurs d'Atins, au pied des dunes, est devenu la nouvelle destination chic et nature du Brésil. Un Français a su en déceler le potentiel. Avec ses amis, ils y ont construit des bungalows quatre étoiles pour accueillir les visiteurs du pays des dunes blanches. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.