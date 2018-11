SEPT À HUIT - Pédophilie dans l'Église : la fin de la loi du silence ?

Une première en France. Fin octobre, l’ancien prêtre d’Orléans Pierre de Castelet et l’évêque André Fort étaient jugés ensemble au tribunal d’Orléans pour une affaire de pédophilie. Le premier était accusé d'attouchements sur mineurs, le second de non-dénonciation d’actes pédophiles. Sept à Huit était au procès et est allé à la rencontre des victimes, qui se battent sans relâche contre la loi du silence de l’Église et évoquent d’autres affaires. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.