SEPT À HUIT - Le procès de Carmen Bois

Carmen Bois, 23 ans, est accusée d'avoir tué son père en avril 2016 et risque la prison à perpétuité. Son procès s'est tenu en octobre dernier devant la cour d'assises du Gard. La présidente du tribunal a exceptionnellement accepté qu'une de nos équipes suive les audiences de bout en bout. Un document dans lequel on découvre les coulisses d'un procès et le fonctionnement d'un jury populaire. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. Sept à Huit life propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.