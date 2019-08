SEPT À HUIT - Rencontre avec les héritiers de Porquerolles

Située au large des côtes varoises, Porquerolles attire chaque année près d’un million de visiteurs. Rien qu’en été, cette île paradisiaque accueille quotidiennement 15 000 personnes. Un décor idyllique dans lequel beaucoup rêveraient d’habiter. Et pourtant, ils ne sont qu’une poignée à avoir ce luxe : l’île ne compte que 130 résidents à l’année. Parmi eux, la famille Le Ber, propriétaire d’une grande partie de ce coin de paradis, qui a fait de l’héritage familial une affaire prospère. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.