SEPT À HUIT - Richard, l'homme qui ne dort jamais

Richard n'a pas fait une seule nuit réparatrice depuis 18 ans. Il dort en moyenne trois heures par semaine, de façon totalement aléatoire. Rien n'a su lui redonner une capacité de dormir normalement et sa vie est un enfer. Il ne peut pas travailler et sa fatigue est quasi permanente. Un quotidien peu enviable, qu'il serait loin d'être le seul à connaître, car comme lui, 9% de la population souffrirait d'insomnie sévère. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.