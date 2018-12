SEPT À HUIT - Rungis, le royaume du goût

Situé à sept kilomètres de Paris, le marché de Rungis est un univers qui a son propre rythme et son atmosphère, où 12 000 passionnés travaillent la nuit pour nourrir 18 millions de personnes. On y trouve tout ce qui nourrit, et notamment des produits rares comme la fleur de concombre, des langoustines vivantes et bien d'autres. Chaque jour, 25 000 poissonniers, fromagers, restaurateurs ou épiciers puisent dans cette corne d'abondance. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. Sept à Huit propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.