SEPT À HUIT - Saad Lamjarred, star et violeur ?

Plusieurs jeunes femmes accusent aujourd'hui Saad Lamjarred de viol. Mis en examen par la justice française, le chanteur a perdu beaucoup de ses soutiens. Pendant longtemps, il aurait été protégé par les plus hautes autorités du royaume marocain.