SEPT À HUIT - Sarah Marquis, à la poursuite du tigre de Tasmanie

Partie à la recherche du tigre de Tasmanie en Australie, Sarah Marquis a failli ne jamais revenir de cette expédition. L'aventurière a fait une chute de quinze mètres et s'est brisé l'épaule. Bloquée au fond d'un ravin, elle était pour la première fois, en 20 ans d'expédition, en danger de mort. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.