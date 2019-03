SEPT À HUIT - Sébastien Cauet se confie sur ses blessures d'enfance

Sébastien Cauet, 46 ans, l’animateur radio et ancienne star de la télévision, clown vulgaire pour certains ou adulé sur le web… aurait dû devenir ingénieur des eaux et forêts ! Mais l’ancien petit garçon sage et très bon élève aurait choisi le rire et parfois la provocation pour échapper à ses fêlures d’enfance. Une mère partie beaucoup trop tôt suite à un cancer du sein et un père qui sombre dans la folie alors qu’il n’a pas encore 20 ans. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.