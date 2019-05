SEPT À HUIT - Secrets et coulisses d'un vol Paris-San Francisco à moins de 200 euros

Offrir le monde aux familles de la classe moyenne, c'est la dernière révolution du secteur aérien incarnée par une compagnie norvégienne et son patron. Nous avons rencontré cet ancien pilote de chasse. Nous avons aussi décrypté la méthode Norwegian, qui propose des vols Paris-San Francisco à moins de 200 euros, sur des avions de dernière génération. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.