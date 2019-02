SEPT À HUIT - Sihanoukville, le mini Las Vegas du Cambodge

À Sihanoukville, au Cambodge, les casinos et hôtels de luxe poussent littéralement comme des champignons. Le but ? Attirer les touristes chinois qui se précipitent par charters entiers dans ce nouveau Las Vegas et qui peuvent dépenser des milliers d’euros. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.