SEPT À HUIT - Son père est accusé du meurtre de son petit ami

Cette jeune femme, qui restera anonyme, a vécu dans la peur et sous une identité d'emprunt. Son père est accusé d'avoir tué son petit ami Julien en 2014. Soutenu par plusieurs de ses proches, membres de la communauté kurde, il a été arrêté après quatre ans de cavale en Turquie. Alors, comment ce drame s'est-il joué sur fonds de tradition familiale et de xénophobie ?