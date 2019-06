SEPT À HUIT - Sumba, le nouvel Éden

Longtemps difficile d'accès, Sumba est une île oubliée, restée à l'écart du développement du reste de l'Indonésie. Les investisseurs s'y bousculent et le prix des terrains a été multiplié par dix ces cinq dernières années. Toutefois, pour s'y installer, ils doivent amadouer les habitants. Ces derniers ont conservé un mode de vie très traditionnel. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.