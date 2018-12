SEPT À HUIT - Témoignage exclusif de la mère de Jonathann Daval sur les aveux de son fils

L'affaire Alexia Daval a connu un nouveau rebondissement vendredi 7 décembre 2018. Confronté à sa belle-famille, Jonathann a craqué. Il a reconnu avoir tué seul son épouse. Un soulagement pour la famille de la victime. Mais un coup de tonnerre pour la mère du suspect, qui était convaincue de l'innocence son fils. Quelles conséquences tire-t-elle de ses aveux et de ses mensonges ? Qu'attend-elle de lui aujourd'hui ? Martine Henry s'est confiée à Sept à Huit. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.