SEPT À HUIT - Les trésors de Fontainebleau

Le palais royal de Fontainebleau est le quatrième château le plus visité du pays. Pour se démarquer de son illustre concurrent, Versailles, il organise une reconstitution historique deux fois par an, pour faire vivre aux visiteurs ses grandes heures. Il s'est fixé comme objectif de doubler sa fréquentation annuelle d'ici quatre ans, et d'atteindre le million de visiteurs. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.