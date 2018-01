Il est l’un des premiers hommes transgenres à avoir donné naissance à un enfant. Dix ans après avoir rejeté et combattu son genre, jusqu’à être reconnu comme un homme par l’administration américaine, Tristan Reese est tombé enceint et a accouché d’un petit garçon. Pourquoi a-t-il pris cette décision ? Comment l’a-t-il assumée et fait face aux critiques très violentes que son geste a suscité ?