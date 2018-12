SEPT À HUIT - Un jeune homosexuel raconte le harcèlement qu'il a subi au lycée

Hugo, 16 ans, a toujours su qu'il aimait les garçons. Son orientation sexuelle n'avait jamais posé problème à ses parents jusqu'à ce que l'année dernière il fasse son entrée dans un lycée privé et catholique. Le jeune homme va connaître l'enfer du harcèlement scolaire et de l'homophobie. Aujourd'hui, il témoigne pour inciter les victimes à parler. Mais par peur des représailles, son visage a été modifié. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.