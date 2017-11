REPLAY - Sala baï est une école hôtelière créée il y a une quinzaine d'années par des Français. Près de 1400 Cambodgiens y ont été formés aux métiers d'accueil et de l'hôtellerie. Responsable d'accueil, masseur, cuisinier, les métiers proposés sont divers. Pour les créateurs de cette école, il s'agit surtout d'aider les plus défavorisés et les aider à s'insérer professionnellement.