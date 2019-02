SEPT À HUIT - Une mère accusée d'agression sexuelle sur son petit garçon

Une affaire de pédophilie hors normes dans la Nièvre. Cinq hommes et trois femmes de deux familles ont été mis en examen le 16 novembre 2018 pour viols et agressions sexuelles répétés sur leurs quatre garçons. Nous avons rencontré l'une des huit personnes mises en examen. Une mère accusée d'agression sexuelle sur l'un de ses enfants. Témoignages exclusifs sur une enquête glaçante. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.