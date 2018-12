SEPT À HUIT - Vaimalama Chaves, la perle de Tahiti

Cadeaux hors de prix, palaces luxueux,... Depuis son couronnement au Zénith de Lille, samedi 15 décembre 2018, Vaimalama Chaves est aux anges. La jeune femme de 24 ans fait ses débuts en tant que Miss France 2019. Elle enchaîne les séances photos ainsi que les interviews à la télévision et à la radio. De retour sur son île natale, Tahiti, elle a eu droit à un accueil princier. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. Sept à Huit propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.