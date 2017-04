Sept à Huit – Dans le Vaucluse, le parc aquatique de tous les records  

PLOUF – C’est le parc de tous les superlatifs. A "Spashworld Provence", on trouve le toboggan le plus haut d’Europe ou encore la vague artificielle de surf la plus haute du monde. Ouvert en 2015, le site affiche des objectifs de fréquentation tout aussi ambitieux. Retrouvez l'intégralité de Sept à Huit, magazine de l'information présenté par Harry Roselmack tous les dimanches soir.