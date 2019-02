SEPT À HUIT - Venezuela, chaos à Caracas

Plus de trois millions de personnes ont quitté le Venezuela à cause de la crise économique qui sévit dans le pays. Confrontés à une pénurie généralisée, une inflation record et une violence terrible, des centaines de milliers de Vénézuéliens ont manifesté contre le président Nicolás Maduro. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.