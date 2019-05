SEPT À HUIT - La vie surprenante des invisibles de Roissy

Ils sont quasi invisibles dans la foule des milliers de voyageurs quotidiens qui transitent par l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Pourtant, près de 150 SDF y vivent en permanence. Nous avons filmé en exclusivité leur vie de débrouille et de combine. Ils y sont tolérés, parfois même dépannés par les employés. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.