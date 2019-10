SEPT À HUIT - Virginie, une mère sortie de l'engrenage de l'alcool

Virginie a sombré à une vitesse folle dans l'addiction à l'alcool. Le placement de son fils en famille d'accueil, l'amour retrouvé avec un homme, les cures de sevrage... Rien de tout ça ne lui a fait prendre conscience de la gravité de son état. Il aura fallu qu'elle touche le fond pour arrêter l'alcool et sauver sa vie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.