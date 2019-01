SEPT À HUIT - Voyage à la recherche des aurores boréales

C'est la période la plus propice pour admirer les aurores boréales. Comme Alain et Françoise, deux retraités français, de plus en plus de touristes embarquent en plein hiver à bord de ferry pour le grand nord arctique. À la découverte des fjords norvégiens et surtout dans l'espoir d'apercevoir la lumière verte si caractéristique des aurores boréales. Un phénomène électromagnétique, visible uniquement à proximité des pôles. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.