SEPT À HUIT : voyage saisissant à bord du train mexicain, la "bête"

On l’appelle « la bestia », la bête… Ce train de marchandise mexicain, long de plus d’un kilomètre, file à travers le pays jusqu’aux abords de la frontière américaine. Des milliers de migrants, parfois des familles entières, tentent leur chance en y embarquant clandestinement : un voyage saisissant aux risques insoupçonnés et parfois mortels… Ce reportage est issu de l'émission Sept à Huit du dimanche 28 octobre, magazine de l'information présenté par Harry Roselmack tous les dimanches soir.