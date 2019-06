SEPT À HUIT - Winnie Harlow, une beauté rare

Depuis l’âge de 4 ans, Winnie Harlow est atteinte de vitiligo, une maladie qui provoque la dépigmentation de l'épiderme. Elle attire les regards avec sa peau dépigmentée, sauf qu'enfant, on se détournait d'elle. Aujourd'hui, les taches décolorées sur sa peau noire sont à l'origine de sa carrière de top model. Comment la jeune femme a-t-elle vécu ce retournement ? Qu'est-ce que sa différence lui a fait comprendre ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.