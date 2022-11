Serge Lama : la douleur et la vie jusqu'au bout

Son sourire est celui d'un homme qui a accompli son destin. Un destin parfois tragique, marqué par un accident de voiture à 22 ans dont il ne se remettra jamais vraiment. Mais il faisait un parcours exceptionnel sur scène où sa longévité est comparable à celle d'un Johnny. Serge Lama offre à son public un dernier album. Il y aborde entre autres la fin de vie et un amour qu'il savoure sans l'assumer pleinement, avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Vendredi 7 octobre, Serge Lama a sorti un album, son 24e et dernier album "Aimer". À 80 ans, le chanteur qui souffre trop des séquelles de l’accident de voiture qu’il a eu à 22 ans a décidé de prendre sa retraite musicale. À bientôt 80 ans, son corps cachait depuis si longtemps le lâche, l'empêchant de poursuivre sa vie d'artiste. Or, un adieu au public, quand on est célèbre et depuis qu'on a 20 ans, ressemble, il le dira lui-même, à une fin de vie. Et Serge Lama le vit, le sourire aux lèvres, jamais sans son sourire tonitruant légendaire. Désormais, il va profiter de sa vie avec sa femme Luana Santonino, de trente-cinq ans sa cadette. Une différence d’âge qui le perturbe, comme il l’a confié Audrey Crespo-Mara pour le portrait de Sept à huit, diffusé ce dimanche 30 octobre. "Je me demande tous les jours quelle vie je lui offre", a-t-il avoué. Et de continuer : "Je me suis dit : "Mais tu es égoïste. Cette fille, elle est jeune. Et puis tu vas lui faire du mal quand tu vas disparaître. Je me suis dit toutes ces choses-là. Puis, elle a été plus forte que moi. Je vois dans ses yeux qu’elle est heureuse. Elle est heureuse avec moi", a-t-il poursuivi. Découvrez l'intégralité de cette interview dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.