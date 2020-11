Ses amours, ses blessures... JoeyStarr se confie !

Un enfant cabossé, un homme rugueux. Un rappeur incendiaire devenu une star populaire. Il enflammait la scène. Au cinéma, il crève l'écran. À 53 ans, JoeyStarr s'est apaisé. Père de trois enfants, papa poule dans la vraie vie. Il rend hommage aux profs, à Samuel Paty dans un clip où avec d'autres artistes, il récite le poème d'Eluard "Liberté". Ses enfants, ses rencontres, ses succès, la culture l'ont changé. Il s'est débarrassé de la violence brute héritée d'une enfance sans mère. Le rappeur devenu comédien cache sous ses airs gougeant et un langage de rue, un hypersensible, fin et fulgurant. Vous allez découvrir JoeyStarr en papa aimant et responsable qui dit son amour pour la France. C'est le portrait de la semaine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.