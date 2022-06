Sète ou la ville des séries télévisées

Entre l'étang de Thau et la mer Méditerranée se trouve une presqu'île traversée de canaux. Sète est la ville de Georges Brassens, et le premier port de pêche français en Méditerranée. Elle s'est longtemps tenue à l'écart du développement touristique du littoral languedocien. Cette petite citée préservée, authentique, est un décor de cinéma idéal. Films et feuilletons télé s'y succèdent depuis dix ans. "Candice Renoir" est la série pionnière. Elle est diffusée sur France Télévision. "Demain nous appartient" y déroule aussi toutes ses intrigues. Des enquêtes policières sur fonds de jalousie et de rivalité familiale, suivies par trois à quatre millions de téléspectateurs tous les soirs. La ville se trouve sous les feux des projecteurs. Les touristes affluent et révolutionnent la vie des Sétois. Ainsi, Sète est devenue l'une des villes les plus attractives de France. Les fans viennent en pèlerinage dans la cité héraultaise. Autant de retombées économiques dont profitent de nombreux Sétois. Nous avons rencontré certains d'entre eux. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.