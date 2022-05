Sexe, ados et vidéos : le fléau du porno

À la sortie du collège, ces élèves du 4ème se jettent sur leur téléphone portable. La loi française censée protéger les mineurs devrait les empêcher d'avoir accédé à ces contenus. Pourtant, en seulement deux clics, ces adolescents se retrouvent face à une vidéo de sexe en groupe mettant en scène cinq femmes et un homme. En France, l'âge moyen de visionnage des premières vidéos X sur Internet ne cesse de baisser. Dès la fin de l'école primaire, un enfant sur deux a déjà vu du porno. Ils n'ont pas eu des rapports sexuels qu'ils regardent déjà régulièrement des vidéos pornographiques parfois hard. À cause de leur facilité d'accès, les sites Internet porno sont consultés par un public de plus en plus jeune. Selon des études récentes, ça commence à 11 ans en moyenne, avec des conséquences sur leur santé psychique : augmentation des complexes corporels, de la violence conjugale à l'adolescence et des addictions parfois sévères. Pourtant, ce fléau échappe au regard des parents alors qu'il met toute une génération en danger. Parmi les témoignages que vous entendrez, celui d'Antoine. Comme tant d'autres, il a regardé sa première vidéo porno chez un copain, par curiosité. Et puis, l'addiction se multiplie. Ce jeune adolescent en est arrivé à vouloir se suicider pour mettre un terme à ses pulsions incessantes dont il n'avait plus le contrôle.