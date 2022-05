Shanghai, le martyre des habitants

Des robots à quatre pattes dans des rues désertes, des drones survolant une mégapole fantomatique en diffusant des consignes de sécurité, ce n'est pas tiré d'un film d'anticipation, mais une scène d'actualité à Shanghai en Chine. Pour quelques milliers de cas de covid, les 27 millions d'habitants de la capitale économique chinoise sont prisonniers de leurs appartements et de leurs résidences. Un confinement strict depuis plus d'un mois qui attise la colère de la population.