Sihanoukville, le mini Las Vegas du Cambodge

Sihanoukville, 80 000 habitants, quatrième ville du Cambodge, compterait une centaine de casinos, dont la moitié a été construite ces cinq dernières années. C'est un Las Vegas asiatique, conçu spécialement pour la clientèle chinoise, qui sort de terre. La ville a complètement changé de visage pour profiter de cette clientèle chinoise aisée et accro à l'adrénaline du jeu. Les casinos sont interdits en Chine, alors les patrons veulent attirer les classes moyennes de la République Populaire. L'aéroport de la ville accueille des dizaines de vols par semaine en provenance directe des provinces chinoises. Des touristes de masse qui achètent des packages entre 500 et 1 000 euros la semaine. Vol, hôtel et mini-croisière sont inclus. Ces touristes chinois au Cambodge ont un profil particulier. Ce sont des joueurs invétérés, des flambeurs capables de perdre en une semaine des économies d'une année. Ils trouvent leur bonheur, parfois la ruine, à Sihanoukville. À Sihanoukville, aucune caméra n'est autorisée dans les établissements de jeu. Les casinos sont ouverts 24/24h et interdits aux Cambodgiens. C'est la loi du pays. À l'intérieur, pas un seul Occidental. On peut jouer avec des jetons. Les Chinois préfèrent parier avec des vrais billets de banque. Des dollars américains qu'ils posent directement sur la table. L'un des jeux préférés des Chinois s'appelle le Niu-Niu, un jeu pas vraiment compliqué, un peu comme la bataille. Celui qui a la carte la plus forte emporte la mise. Aujourd'hui, Sihanoukville compte plus de casinos que Macau et presque autant que Las Vegas. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.