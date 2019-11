Singapour, le meilleur aéroport du monde ?

Des spectacles, des aires de jeux, de repos, des jardins magnifiques avec des papillons, une cascade intérieure démesurée... On dirait un parc d’attractions et certains y passent des journées entières. Bienvenue à l’aéroport de Singapour, Changi, élu meilleur aéroport du monde par des millions de voyageurs. Et l’un des plus beaux et les plus high-tech de la planète. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.