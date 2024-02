Singapour : les meilleurs élèves du monde ?

L'État de Singapour, au sud de la Malaisie, est une ville de plus de cinq millions d'habitants, à peine plus grande que Paris et sa proche banlieue. Très riche, ce pays est surnommé la Suisse de l'Asie. Singapour est devenu un géant économique par la volonté d'un homme visionnaire et autoritaire, Lee Kuan Yew, le père fondateur du pays après la fin de la colonisation britannique en 1965. Son intuition, Singapour, sans ressource naturelle, devait tout miser sur l'excellence de ses élèves pour attirer de grands groupes internationaux. Il a donc envoyé des enseignants dans le monde entier pour s'inspirer des meilleurs systèmes éducatifs, américain, britannique, français. Le résultat depuis les années 2000, les élèves singapouriens sont largement en tête dans tous les classements mondiaux. Mais attentions, ces jeunes surmotivés sont soumis à une exigence de résultats intense, qui poussent leurs parents à dépenser des fortunes en cours privés. Voilà l'ultra sélective Singapour ou le chemin angoissant des meilleurs élèves du monde.