Son mari a fait le choix de l'euthanasie : le récit bouleversant de Delphine

Ce dimanche soir, elle dépasse sa pudeur et son chagrin pour raconter l'homme qu'elle aimait et son choix de mourir dans la dignité. "Nul ne peut te juger pour cela. Ce fut ton ultime liberté, lui dit-elle dans une lettre posthume. Il y a 18 mois, Delphine et ses trois enfants accompagnaient Cyril en Belgique pour lui permettre d'avoir recours à l'euthanasie. À 48 ans, la maladie de Charcot l'emmurait dans son corps deux ans après la découverte de la maladie et le choc d'un cruel diagnostique. Comment profiter des derniers instants avec l'être aimé avant l'injection qui mettra fin à sa souffrance, mais aussi à ses jours ? Voici en substance ce que nous livre ce soir Delphine à quelques jours d'un débat à l'Assemblée nationale sur la question de l'euthanasie. Entre chagrins intenses, grande difficulté, mais aussi grande humanité, et même de sérénité.