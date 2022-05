Sony Chérif, Condamné à tort ?

Son nom n'était pas cité. Son visage n'a jamais été montré par les médias. Sony Chérif est pourtant mêlé à une affaire qui a défrayé la chronique à la fin des années 90. Le meurtre sauvage à Paris de Ginka, une prostituée bulgare. À l'époque, le petit délinquant, paumé et sans domicile fixe, passe des aveux avant de se rétracter au procès, mais par deux fois, la justice l'a condamné. Aujourd'hui, Sony veut laver son honneur en obtenant la révision du procès, ce que la réouverture de l'enquête rend possible. Sony Chérif, 42 ans, a entamé un combat. Après 14 ans passés en prison, pour le meurtre d'une prostituée à Paris, il clame aujourd'hui son innocence et veut obtenir la révision de son procès. Récemment, le parquet de Paris a autorisé la réouverture du dossier pour lequel Sony Chérif a été condamné en 2004 à 18 ans de réclusion criminelle. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 21 au 22 novembre 1999, aux portes de Paris, sur un terrain vague. Au petit matin, une dame qui a l'habitude de nourrir les chats du quartier découvre un corps. La victime s'appelle Ginka Trifonova, 19 ans, de nationalité bulgare. Elle se prostituait depuis quelques semaines rue de la Clôture, entre boulevard périphérique et voie de chemin de fer. La brigade criminelle, saisie de l'enquête, effectue les premières constatations, en soulignant l'atmosphère des lieux. "S'il existe un endroit où le terme "faire l'amour" semble incongru, nous l'avons sous les yeux. S'il existe un mot pour qualifier un tel lieu, il doit ressembler au terme "sordide", disaient-ils. Le corps de la jeune femme git entre une palissade et un matelas en putréfaction, au milieu de centaines de préservatifs. Un corps supplicié. Ses mains portent des marques de défense. Le meurtre fait la Une de la presse et attire l'attention de Philippe Broussard, qui écrira un livre sur l'itinéraire tragique de la jeune femme. La brigade criminelle déploie d'importants moyens. Meurtre d'un rôdeur, d'u psychopathe, règlement de comptes dans le milieu de la prostitution, ... Pendant trois semaines, l'enquête piétine jusqu'à l'interpellation à proximité du lieu des faits de Sony Chérif, un petit délinquant connu de la police.