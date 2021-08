Soprano, mes succès, mes blessures

Il est célèbre pour ses tubes, sa participation à "The Voice" et à la troupe des "Enfoirés". Soprano est aussi connu pour son sourire et sa gentillesse légendaire. Rien ne prédestinait ce fils d'immigrés comoriens, née dans les quartiers nord de Marseille à devenir le premier rappeur à remplir le stade Vélodrome. Mais Soprano garde toujours une mélancolie qui ne le quitte jamais, dûe à une profonde blessure de jeunesse. Un enfant né sous x qu'il a eu à 16 ans et qu'il espère encore rencontrer un jour. Il admet avoir même pensé à mettre fin à ses jours, jusqu'à ce que la musique bouleverse sa vie. Le rappeur marseillais se confie également sur la disparition de son père en 2020 aux Comores des suites du Covid. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.