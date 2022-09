Soupçon de maltraitance sur dix frères et sœurs à Noyelles-sous-Lens

Bryan a tenu à témoigner du calvaire qu'il aurait enduré avec ses neuf frères et sœurs. La semaine dernière, il a porté plainte contre ses parents et vit actuellement dans un foyer, comme le reste de la fratrie. L'histoire de la famille commence au début des années 2000, dans une rue où le couple squatte une maison abandonnée. En 2007, ils se marient. Les albums photos de la famille racontent alors une vie en apparence heureuse. La grande famille déménage ensuite dans une autre maison, où la vie au quotidien aurait été plus difficile en réalité. Jean-Luc, un ami, a vécu chez eux durant quatre mois, en échange de petits travaux. Ce dernier nous explique que le père, Marc, travaillait au noir. Et la mère, Christine, ne travaillait pas et ne sortait jamais. Nous avons pu rencontrer la grand-mère des enfants. Monique est brouillée avec sa fille depuis des années. Mais à l'époque, elle observe désemparée que ses petits-enfants sont livrés à eux-mêmes. Plusieurs membres de l'entourage familial confirment aujourd'hui en partie le témoignage de Bryan. C'est le cas de Béatrice, l'une de ses tantes. Lors de ses visites, elle n'a jamais vu de coups, mais elle avait remarqué que les enfants étaient souvent sanglés dans leur siège. Déborah, la marraine du septième enfant, a aussi eu peur de parler. Elle ignore que d'autres adultes avaient déjà signalé ces maltraitances, mais en vain. L'adolescent qui a fini par porter plainte contre ses parents se souvient de l'enquête sociale comme une farce.