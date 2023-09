Le calvaire de Ruby, deux ans

La semaine dernière à Seclin, dans le Nord, une marche blanche a été entreprise par les proches de Ruby, une fillette de deux ans et demi qui serait morte des coups de son beau-père. Sa mère, Marine, 25 ans, très présente sur les réseaux sociaux, donnait l'impression de ne pas faire très attention à ses enfants. Dylan, son compagnon de 23 ans, s'est fait expulser de chez ses parents à cause de la drogue. Le soir du 11 août dernier, un ami qui rendait visite au couple, prend une photo de Ruby présentant une bosse et des rougeurs au visage. Dylan affirme avoir été agressé avec la fillette, par des inconnus, en bas de l’immeuble. Trois jours plus tard, l’ami revient et voit le visage de la petite couvert d’hématomes, les yeux mis clos, mais personne ne donne l’alerte. Le 17 août, Ruby décède. Le couple est placé en garde à vue. Dylan reconnaît être le seul responsable des blessures de Ruby. Leur version divergent. Le jeune homme est poursuivi pour homicide volontaire et Marine pour défaut de soin, non-dénonciation de crime et non-assistance à personne en danger. Présumés innocents, ils encourent tous les deux une peine maximale de trente ans de prison. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.