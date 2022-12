Sous les ors de La coupole

C'est la belle histoire d'une institution parisienne, une brasserie phare des années folles avant la guerre. L'âge d'or de La Coupole fut lorsque 1000 personnes venaient chaque soir, dans l'immense salle Art Déco de la brasserie, en plein Montparnasse. On y croisait alors Joséphine Baker et les artistes les plus en vue du moment. Jugée ringarde, carte vieillotte, cuisine trop chère, cette institution parisienne créée en 1927 était au bord de la faillite. Le directeur, toujours vêtu d'un costume bleu, a pour mission de faire revenir la clientèle et pour cela, il surprend. Ici, à travers une parade des années 40, organisée par une association parisienne. C'est alors une renaissance pour l'institution, rachetée en 2017 par un géant de la restauration, qui propose une nouvelle carte, un nouveau tarif et un concept à la mode. Il s'agit de jouer avec l'histoire du lieu : les années folles et ce dans un quartier qui fut le centre des nuits parisiennes, Montparnasse, un quartier d'affaires et de loisirs. C'est aussi le quartier des brasseries, toutes mythiques et toutes concurrentes. La plus grande est la plus fréquentée, avec ses 500 couverts par jour reste La Coupole. Son autre record est la consommation d'huîtres et le directeur veille à ne pas se faire détrôner. L'établissement a connu des périodes difficiles avant de renaître, tant sur le plan gastronomique qu'économique. Une qualité de produit digne de restaurant étoilé, allié à la simplicité généreuse de la cuisine de brasserie. C'est la recette d'un succès incarné par le directeur, un véritable chef d'orchestre de ce retour en grâce. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.