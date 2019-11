Stars 90, de l’oubli à la scène

Lââm, Larusso ou encore les 2Be3 et Worlds Apart, ces stars des années 90 ont connu une gloire aussi soudaine que l’oubli qui les a ensevelis. Mais 25 ans plus tard, elles remontent sur scène pour une tournée à guichets fermés à travers toute la France. Que sont-ils devenus toutes ces années et qu’attendent leurs fans de leur retour ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.