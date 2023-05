Stéphane Voirin : la danse des adieux

Il est l’homme qui danse. Nous sommes des millions à avoir vu la délicatesse et la dignité de ses pas. À avoir vu ce qu’il a esquissé lors des funérailles de sa femme, Agnès Lasalle, poignardée, il y a deux mois, par l’un de ses élèves. Seul, mais avec elle, dans un moment suspendu. Ce dimanche 30 avril soir, c’est comme si elle était encore là. Malheureusement, l’image qui lui reste de la dernière fois qu’il a vu sa femme le matin du drame, pour lui, est une mauvaise image. Ils se sont précipités parce qu’elle était pressée, parce qu’ils sont toujours un peu pris par les horaires. C’était juste un smack avant de partir. Elle était dans l’urgence, comme tout le monde le matin. Il n’avait même pas eu le temps d'apprécier cet adieu. Lors des funérailles de sa femme, devant le cercueil, il lui a rendu un bouleversant hommage. Cette danse était sa manière de dire au revoir à Agnès. Il fallait bien marquer le coup. Ils se sont connus par une danse, donc il a jugé qu’il fallait finir par une danse. Agnès était sa complice, sa compagne et son amie. Elle était tout à la fois pour lui. Et pour la cérémonie, il a voulu faire des pas de danse avec elle.