Sting : l'amour, le rock et le bonheur

Rares sont les rocks stars de son niveau à avoir su garder la tête aussi froide. La sobriété et de plus en plus la sérénité sont la marque de fabrique de Sting. Imperméable au succès et insensible au temps qui passe, la star britannique évoque ses rêves d'enfant qui l'ont porté vers le sommet de la musique, les leçons du succès qu'il côtoie depuis plus 40 ans sur scène, mais aussi le couple, la politique et ce rapport très fort avec Paris. Un entretien riche et captivant dans le portrait de la semaine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.