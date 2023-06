Suicide de Lindsay, harcèlement fatal ?

Des vidéos avec Lindsay, la facétieuse brunette, Maëlys, sa meilleure amie, les visionne en boucle avec sa maman. Une amitié fusionnelle. "On avait les mêmes centres d''intérêt, on était pareilles, on aimait les mêmes types de musique, le maquillage etc... On voulait être coloc plus tard, on voulait voyager partout, elle voulait aller à The Voice", confie-t-elle. Lindsay, 13 ans, s'est suicidée par pendaison le 12 mai dernier, après huit mois de harcèlement scolaire de jeunes filles jalouses, selon ses proches. Insultes, brimades quotidiennes, violences physiques, quatre collégiennes et la mère de l'une d'elles ont été mises en examen cette semaine. La famille de Lindsay, elle, porte plainte contre Facebook, la police, le principal du collège et l'académie de Lille. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.