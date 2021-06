Suicide d'Evaëlle, harcelée par sa prof ?

C'était il y a presque deux ans, mais la douleur de Sébastien et Marie Dupuis est intacte depuis qu'Evaëlle, leur fille de 11 ans s'est suicidée le 21 juin 2019. C'était le premier jour de l'été, la veille de leur départ en grandes vacances. Son année scolaire au collège d’Herblay (Val-d'Oise) avait été difficile. Elle se sentait harcelée au collège au point que ses parents l'avaient changé d'établissement quatre mois avant le drame. Dans cette ville pavillonnaire de 30 000 habitants où tout le monde se connaît, la nouvelle de son suicide sidère enfants, parents d'élèves et professeurs. Une marche blanche était organisée en mémoire de la fillette. Le suicide d'Evaëlle devient emblématique du harcèlement scolaire, entrainant la mise en examen de trois élèves de sixième, âgés tout juste de 11 ans et d'une professeure de français. Cette dernière répond pour la première fois publiquement aux accusations. Un drame glaçant dans lequel la justice tente de déterminer les responsabilités qui ont conduit une fillette à mettre fin à ses jours. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.