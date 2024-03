Survivre : un marché clandestin aux portes de Paris

Tous les samedis, Bernadette, 65 ans, tient commerce sur le pavé, des vêtements d'occasion contre quelques pièces. Autour d'elle, il y a une centaine d'autres vendeurs, installés à même le sol. Fripes, électroniques rarement fonctionnelles, extensions de cheveux, tout se vend, de la tuyauterie encore étiquetée à la provenance douteuse, et même de la nourriture, parfois périmée. C'est une économie de la misère aux portes de Paris. Situé à quelques centaines de mètres des installations olympiques flambant neuves, le marché clandestin de la porte de Montmartre dénote. La hantise des vendeurs, c'est de se faire saisir leurs marchandises, aussi modestes soient-elles. Les articles confisqués ou abandonnés par leurs propriétaires dans la précipitation sont immédiatement jetés. Depuis trois mois, un second camion benne a été dépêché par la municipalité. Les éboueurs interviennent à tout moment sur ordre des policiers. Dix minutes plus tard, à peine les policiers et les éboueurs partis, les vendeurs se réinstallent. Les affaires reprennent, comme si de rien n'était. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.