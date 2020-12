Tahiti, le choix d’une autre vie

Cela fait deux ans, que Didier et Olivier ont tout plaqué pour vivre à l'autre bout du monde. Ils habitent sur une maison flottante, une pirogue qu'ils ont complètement réaménagée au large du Pacifique, en Polynésie. Cette nouvelle vie, isolée du monde n'est pas née d'un caprice, mais d'un traumatisme. Ce couple de Niçois a foulé la mort lors de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. À partir de ce moment-là, ils ont décidé de mettre de la distance et changé leur vie. Comme Olivier et Didier, ils sont près de 2 000 à quitter la métropole pour s'installer en Polynésie. Parmi les 118 iles éparpillées au milieu du Pacifique, Bora-Bora est la plus convoitée. La population de Bora a doublé en 25 ans. Les habitants travaillent essentiellement pour le tourisme de luxe.Une manne financière qui attire les entrepreneurs métropolitains. C'est le cas notamment de Guillaume et Fanny qui se sont lancés dans un business jamais encore exploité sur l'ile : la poterie. Cette nouvelle vie sous les cocotiers, le couple l'a choisi au prix d'un sacrifice. À Bora-Bora, d'autres métropolitains n'ont plus à faire leurs preuves. Ils ont réussi à s'y implanter durablement. Comme Régis, à la tête de deux restaurants et d'une pâtisserie. Cela fait 30 ans qu'il se trouve en Polynésie et trouve un certain avantage à vivre en décalage avec la métropole. Régis foule le sable tahitien pour la première fois à 21 ans lors de son service militaire. Il tombe amoureux des iles, du rythme de vie et surtout d'une Polynésienne. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.