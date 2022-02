Téléréalité en famille : business et dérives

Le concept des "family vlogs", c'est de filmer sa famille et son quotidien chaque jour puis partager la vidéo sur la plateforme sociale. Qu'elles soient Françaises, Américaines, les Family vlogs deviennent de véritables influenceurs et attirent beaucoup de vues chaque semaine. Les vlogs famille cartonnent en France depuis cinq ans. Plusieurs millions d'Internautes suivent chaque jour des dizaines des familles. Une vie privée exposée aux yeux du monde qui pose question surtout pour l'intimité des enfants. Certaines familles ont fait de ces téléréalités du quotidien un business. Laure n'est pas une cheffe étoilée mais elle aime partager ses recettes sur les réseaux sociaux. Elle est juste une maman qui adore se filmer. À 28 ans, Laure est ce qu'on appelle une vlogeuse famille. Elle tient un blog en vidéo où elle raconte sa vie de tous les jours avec son mari , Anthony, 33 ans, et leurs trois enfants de 18 mois, 4 et 7 ans. Chaque vidéo dure une quinzaine de minutes et il y en quatre par semaine. 328 000 personnes suivent Laure, Anthony et leurs enfants, jusque dans les moments les plus intimes. La vidéo de la naissance de Lily-Rose, l'une de ses enfants, a été vue par plus d'un million de personnes. En sept ans, plus de 1 000 vidéos pour 98 millions de vues. Un succès dont les enfants sont la pièce maîtresse et qui commence à rapporter beaucoup d'argent à la famille. Grace à la publicité diffusée pendant ces vidéos, Laure touche de YouTube entre 50 centimes et trois euros toutes les 1 000 vues. Les vlogeurs famille exposent presque tout de leur intimité. Les enfants y trouvent souvent leur compte mais en cas de dérapage, ils sont les premières victimes. En France, une loi vient d'être votée pour encadrer cette activité pour les mineurs. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.